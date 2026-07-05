Italia-Lituania alle 20 su Sky Sport Basket

Dopo la netta e convincente vittoria in Islanda, gli azzurri tornano in campo contro una rivale storica come la Lituania in una sfida il cui risultato potrebbe risultare prezioso per la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali. Studio prepartita con Giulia Cicchiné, Matteo Soragna e Geri De Rosa dalle 19.30 e palla a due alle 20 con telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

Italia-Lituania, si sa, non è una partita come tutte le altre, perché nel corso dell’ultimo quarto di secolo la sfida tra le due nazionali è diventata un classico del basket europeo, con variazioni olimpiche sul tema. Questa sera, anche se non ci saranno in palio medaglie o passaggi del turno, la partita tra gli azzurri e Jonas Valanciunas e compagni si preannuncia comunque combattuta. Entrambe le squadre hanno già in tasca l’accesso alla seconda fase per le qualificazioni ai Mondiali del 2027, ma una vittoria rimpinguerebbe ulteriormente un bottino di punti che sia Italia che Lituania, attualmente prima e seconda nel girone D, puntano a portarsi quando i loro destini si incroceranno con quelli del girone C, ovvero con Turchia, Serbia e Bosnia. L’appuntamento è per le 19.30 con lo studio prepartita a cura di Giulia Cicchiné, Matteo Soragna e Geri De Rosa e dalle 20 per la palla a due con telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina su Sky Sport Basket e in streaming su NOW .