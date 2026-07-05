Italia-Lituania alle 20 su Sky Sport Basket

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Italia-Lituania, qualificazioni Mondiali di basket: dove vederla in tv e streaming

Basket

Dopo la netta e convincente vittoria in Islanda, gli azzurri tornano in campo contro una rivale storica come la Lituania in una sfida il cui risultato potrebbe risultare prezioso per la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali. Studio prepartita con Giulia Cicchiné, Matteo Soragna e Geri De Rosa dalle 19.30 e palla a due alle 20 con telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina su Sky Sport Basket e in streaming su NOW 

Italia-Lituania, si sa, non è una partita come tutte le altre, perché nel corso dell’ultimo quarto di secolo la sfida tra le due nazionali è diventata un classico del basket europeo, con variazioni olimpiche sul tema. Questa sera, anche se non ci saranno in palio medaglie o passaggi del turno, la partita tra gli azzurri e Jonas Valanciunas e compagni si preannuncia comunque combattuta. Entrambe le squadre hanno già in tasca l’accesso alla seconda fase per le qualificazioni ai Mondiali del 2027, ma una vittoria rimpinguerebbe ulteriormente un bottino di punti che sia Italia che Lituania, attualmente prima e seconda nel girone D, puntano a portarsi quando i loro destini si incroceranno con quelli del girone C, ovvero con Turchia, Serbia e Bosnia. L’appuntamento è per le 19.30 con lo studio prepartita a cura di Giulia Cicchiné, Matteo Soragna e Geri De Rosa e dalle 20 per la palla a due con telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina su Sky Sport Basket e in streaming su NOW .

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Italia-Lituania alle 20 su Sky Sport Basket

Basket

Dopo la netta e convincente vittoria in Islanda, gli azzurri tornano in campo contro una rivale...

Mike James debutta con Team USA a 35 anni

Basket

Miglior marcatore nella storia dell'Eurolega, a quasi 36 anni Mike James non aveva mai vestito la...

Colpo azzurro: l’Italia domina e passa in Islanda

Basket

In campo con l’accesso alla seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali già in tasca grazie...

Sergio Scariolo lascia la panchina del Real Madrid

Eurolega

Il Real Madrid ha annunciato l’addio a Sergio Scariolo dopo un solo anno alla guida del club....

Islanda-Italia alle 21.45 su Sky Sport Basket

Basket

L'ItalBasket comincia la terza finestra di qualificazione ai Mondiali del 2027 affrontando...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS