La finale del Torneo Giardini Margherita “Walter Bussolari” 2026 verrà trasmesso giovedì 16 luglio alle 21.15 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Giovanni Poggi e Manuel Nannetti. Ad affrontarsi Acqua Cerelia Riguzzi Zurich Rosmarino e Couponlus Face in una finale inedita per lo storico torneo del basket bolognese, giunto alla sua 44^ edizione

Appuntamento con la finale del Torneo Giardini Margherita "Walter Bussolari" 2026 su Sky e in streaming su NOW. L’atto finale dello storico evento di basket, giunto alla sua 44^ edizione, andrà in scena sul playground dei Giardini Margherita a Bologna, in diretta giovedì 16 luglio alle 21.15 su Sky Sport Basket con la telecronaca di Giovanni Poggi e il commento di Manuel Nannetti. A sfidarsi saranno Acqua Cerelia Riguzzi Zurich Rosmarino contro Couponlus Face Foundation. La manifestazione cestistica rappresenta uno degli eventi estivi più attesi della città: l’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 400 giocatori, tra cui professionisti di Serie A2 e B, raccogliendo in media 4.000 spettatori per le fasi conclusive e diventando sempre più un punto di riferimento per "Basket City".