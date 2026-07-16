Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

La finale del torneo Giardini Margherita alle 21.15 su Sky Sport Basket

Basket

La finale del Torneo Giardini Margherita “Walter Bussolari” 2026 verrà trasmesso giovedì 16 luglio alle 21.15 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Giovanni Poggi e Manuel Nannetti. Ad affrontarsi Acqua Cerelia Riguzzi Zurich Rosmarino e Couponlus Face in una finale inedita per lo storico torneo del basket bolognese, giunto alla sua 44^ edizione

Appuntamento con la finale del Torneo Giardini Margherita "Walter Bussolari" 2026 su Sky e in streaming su NOW. L’atto finale dello storico evento di basket, giunto alla sua 44^ edizione, andrà in scena sul playground dei Giardini Margherita a Bologna, in diretta giovedì 16 luglio alle 21.15 su Sky Sport Basket con la telecronaca di Giovanni Poggi e il commento di Manuel Nannetti. A sfidarsi saranno Acqua Cerelia Riguzzi Zurich Rosmarino contro Couponlus Face Foundation. La manifestazione cestistica rappresenta uno degli eventi estivi più attesi della città: l’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 400 giocatori, tra cui professionisti di Serie A2 e B, raccogliendo in media 4.000 spettatori per le fasi conclusive e diventando sempre più un punto di riferimento per "Basket City".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Silver: "Soddisfatti delle offerte per NBA Europe"

Basket

Il commissioner della NBA Adam Silver ha parlato del progetto NBA Europe, che sta raccogliendo in...

Mike James in Turchia: firma con l'Anadolu Efes

Eurolega

Sembrava destinato al Barcellona e invece Mike James vola in Turchia. Ufficiale infatti la firma...

Mazzoleni commissario del Comitato Arbitri basket

ufficiale

Dopo aver appeso il fischietto al chiodo nel 2019, Paolo Mazzoleni sarà il nuovo Commissario del...

Yabusele lascia l'NBA: firmerà col Panathinaikos

Eurolega

Il Panathinaikos è pronto a piazzare un grande colpo sul mercato: in arrivo Guerschon Yabusele,...

Anche Diego Garavaglia in NCAA: giocherà a Rutgers

Basket

Un altro talento azzurro della classe 2007 vola in America per giocare al college: Diego...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS