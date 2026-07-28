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ItalBasket femminile, le convocate per il raduno pre-Mondiale

Basket

Il Ct dell'Italia di basket femminile Andrea Capobianco ha diramato la lista delle giocatrici convocate per il raduno di preparazione in vista del Mondiale femminile, che si giocherà dal 4 al 13 settembre a Berlino in diretta sui canali Sky e in streaming su NOW. Ecco i nomi delle azzurre che prenderanno parte al ritiro

Sono 18 le giocatrici convocate dal Ct Andrea Capobianco per il raduno di preparazione alla FIBA World Women's Cup, che si terrà a Berlino dal 4 al 13 settembre. Le Azzurre si ritroveranno al Centro di Preparazione Olimpica dell'Acqua Acetosa di Roma a partire dal 4 agosto, esattamente un mese prima dell'apertura del Mondiale. Capobianchi ha convocato le seguenti giocatrici: Jasmine Keys, Matilde Villa, Francesca Pasa, Carlotta Zanardi, Costanza Verona (si aggregherà a partire dall'8 agosto), Caterina Gilli, Francesca Pan, Lorela Cubaj, Sara Madera, Mariella Santucci, Martina Fassina, Cristina Osazuwa, Francesca Leonardi, Olbis André, Laura Spreafico, Ilaria Panzera, Vittoria Blasigh e Martina Kacerik. Fuori dai convocati, per il momento, Cecilia Zandalasini, impegnata in WNBA: il suo arrivo è previsto per il 29 agosto. Insieme a lei, sono state scelte, come riserve: Arianna Arado, Beatrice Caloro, Anastasia Conte, Gina Conti ed Eleonora Villa. Le Azzurre, nel corso della preparazione al Mondiale, affronteranno sei amichevoli di prestigio. Il 15 e il 16 agosto, le ragazze voleranno a Kortrijk, in Belgio, per sfidare le campionesse d'Europa in carica in due amichevoli. Successivamente, il 21 agosto, toccherà alla Cina, che l'Italia affronterà alla BTS Arena di Trento: la sfida si ripeterà il giorno successivo, il 22 agosto, in uno scrimmage a porte chiuse. Gli ultimi test si giocheranno il 27 e il 28 agosto a Parigi contro la Francia.

Capobianco: "Saremo pronti per un torneo di altissimo livello"

Il Ct Capobianco ha commentato così le convocazioni per il raduno di preparazione al Mondiale: "Eccoci, finalmente si parte. Ci avviamo verso il palcoscenico più prestigioso in assoluto dopo i Giochi Olimpici, con l’obiettivo di dimostrare di essere all’altezza di questo appuntamento e di rappresentare al meglio la nostra pallacanestro. È un traguardo che noi tutti abbiamo sognato per oltre trent’anni. Questo sogno è stato conquistato dalle ragazze e da tutto il movimento attraverso un lavoro rigoroso e meticoloso, costruito giorno dopo giorno in allenamento, prima ancora che sul campo, per creare qualcosa di solido e affidabile. Le atlete sono state straordinarie lungo tutto il percorso di qualificazione: hanno espresso una pallacanestro dall’identità ben definita, capace di adattarsi e cambiare pelle a seconda dell’avversario. Dal punto di vista tattico e strategico, hanno fatto un lavoro eccezionale. Inizieremo il raduno in 18, partendo dal nucleo storico che ha conquistato questa qualificazione. Da questo gruppo prenderà forma il cammino che ci porterà a definire le 12 giocatrici che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali. Nella prima fase ci concentreremo molto sul richiamo fisico. Le ragazze sono grandi professioniste e si sono tenute in forma individualmente, ma dobbiamo riabituarle al ritmo e al clima partita. Successivamente entreremo sempre più nel vivo della preparazione agonistica. Da questo raduno mi aspetto grande consapevolezza. I successi e le medaglie sono solo il risultato finale del sacrificio quotidiano. Il nostro gioco di squadra nasce dalla responsabilità e dall’autonomia di ogni singola atleta. Curando ogni minimo dettaglio, saremo pronti ad affrontare un torneo di altissimo livello e a giocarci a viso aperto partite che si preannunciano durissime".

Il programma dell'Italia prima del Mondiale

  • 15 agosto, ore 15 a Kostrijk: Belgio-Italia
  • 16 agosto, ore 18 a Kostrijk: Belgio-Italia
  • 21 agosto, ore 19.30, BTS Arena (Trento): Italia-Cina
  • 22 agosto, ore 15 a Trento: Italia-Cina (scrimmage test a porte chiuse)
  • 27 agosto, orario da definire a Parigi: Francia-Italia
  • 28 agosto, orario da definire a Parigi: Francia-Italia

Le prime sfide dell'Italia ai Mondiali

  • Venerdì 4 settembre, ore 20.15, Max-Schmeling-Halle di Berlino: Cechia-Italia (diretta su Sky e NOW)
  • Domenica 6 settembre, ore 20.45, Berlin Arena di Berlino: Italia-Stati Uniti (diretta su Sky e NOW)
  • Lunedì 7 settembre, ore 20.45, Max-Schmeling-Halle: Italia-Cina (diretta su Sky e NOW)

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