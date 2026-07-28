ItalBasket femminile, le convocate per il raduno pre-Mondiale

Sono 18 le giocatrici convocate dal Ct Andrea Capobianco per il raduno di preparazione alla FIBA World Women's Cup, che si terrà a Berlino dal 4 al 13 settembre. Le Azzurre si ritroveranno al Centro di Preparazione Olimpica dell'Acqua Acetosa di Roma a partire dal 4 agosto, esattamente un mese prima dell'apertura del Mondiale. Capobianchi ha convocato le seguenti giocatrici: Jasmine Keys , Matilde Villa , Francesca Pasa , Carlotta Zanardi , Costanza Verona (si aggregherà a partire dall'8 agosto), Caterina Gilli , Francesca Pan , Lorela Cubaj , Sara Madera , Mariella Santucci , Martina Fassina , Cristina Osazuwa , Francesca Leonardi , Olbis André , Laura Spreafico , Ilaria Panzera , Vittoria Blasigh e Martina Kacerik. Fuori dai convocati, per il momento, Cecilia Zandalasini, impegnata in WNBA: il suo arrivo è previsto per il 29 agosto. Insieme a lei, sono state scelte, come riserve: Arianna Arado, Beatrice Caloro, Anastasia Conte, Gina Conti ed Eleonora Villa. Le Azzurre, nel corso della preparazione al Mondiale, affronteranno sei amichevoli di prestigio. Il 15 e il 16 agosto, le ragazze voleranno a Kortrijk, in Belgio , per sfidare le campionesse d'Europa in carica in due amichevoli. Successivamente, il 21 agosto, toccherà alla Cina , che l'Italia affronterà alla BTS Arena di Trento: la sfida si ripeterà il giorno successivo, il 22 agosto, in uno scrimmage a porte chiuse . Gli ultimi test si giocheranno il 27 e il 28 agosto a Parigi contro la Francia .

Capobianco: "Saremo pronti per un torneo di altissimo livello"

Il Ct Capobianco ha commentato così le convocazioni per il raduno di preparazione al Mondiale: "Eccoci, finalmente si parte. Ci avviamo verso il palcoscenico più prestigioso in assoluto dopo i Giochi Olimpici, con l’obiettivo di dimostrare di essere all’altezza di questo appuntamento e di rappresentare al meglio la nostra pallacanestro. È un traguardo che noi tutti abbiamo sognato per oltre trent’anni. Questo sogno è stato conquistato dalle ragazze e da tutto il movimento attraverso un lavoro rigoroso e meticoloso, costruito giorno dopo giorno in allenamento, prima ancora che sul campo, per creare qualcosa di solido e affidabile. Le atlete sono state straordinarie lungo tutto il percorso di qualificazione: hanno espresso una pallacanestro dall’identità ben definita, capace di adattarsi e cambiare pelle a seconda dell’avversario. Dal punto di vista tattico e strategico, hanno fatto un lavoro eccezionale. Inizieremo il raduno in 18, partendo dal nucleo storico che ha conquistato questa qualificazione. Da questo gruppo prenderà forma il cammino che ci porterà a definire le 12 giocatrici che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali. Nella prima fase ci concentreremo molto sul richiamo fisico. Le ragazze sono grandi professioniste e si sono tenute in forma individualmente, ma dobbiamo riabituarle al ritmo e al clima partita. Successivamente entreremo sempre più nel vivo della preparazione agonistica. Da questo raduno mi aspetto grande consapevolezza. I successi e le medaglie sono solo il risultato finale del sacrificio quotidiano. Il nostro gioco di squadra nasce dalla responsabilità e dall’autonomia di ogni singola atleta. Curando ogni minimo dettaglio, saremo pronti ad affrontare un torneo di altissimo livello e a giocarci a viso aperto partite che si preannunciano durissime".