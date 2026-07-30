Solamente un mese fa l’ASVEL Villeurbanne di Tony Parker annunciava un colpo straordinario, mettendo sotto contratto il playmaker Sylvain Francisco per farlo diventare il volto di riferimento di una campagna di rafforzamento che ha visto arrivare poco dopo altri giocatori di primo piano come Armoni Brooks, Nick Weiler-Babb, Yves Pons e Both Gach . Un mercato portato avanti con un budget da 59 milioni di dollari complessivo, ma che l’ASVEL è stato costretto a dimezzare dopo che l’organo nazionale di controllo dei conti dei club sportivi francesi ha bocciato il piano per mancanza di garanzie finanziarie. Gli effetti di quella bocciatura si sono visti immediatamente, dato che l’avventura di Francisco in Francia è già ai titoli di coda .

Francisco nuovo colpo del Pana di Obradovic

Come riportato da diversi media come Sotiris Vetakis di Betarades e Sport 24, Francisco firmerà un nuovo contratto triennale da 10.5 milioni di euro complessivi con il Panathinaikos di Zeljko Obradovic, che ha pagato un buyout di un milione di euro all’ASVEL per assicurarselo (l'ASVEL ne aveva pagati 400.000 allo Zalgiris solo un mese fa). Come testimoniato da SDNA, Francisco è già sbarcato ad Atene per sottoporsi alle visite mediche, e secondo BasketNews la trattativa per Nigel Williams-Goss tra il Pana e lo Zalgiris si è fermata visto l’arrivo di Francisco. I verdi di Atene si assicurano così l’arrivo di un giocatore che ha chiuso al secondo posto del premio di MVP dell’Eurolega nella passata stagione dietro Sasha Vezenkov, viaggiando a 16.5 punti, 2.9 rimbalzi e 6.5 assist di media col 39% da tre punti, migliorando ulteriormente una squadra che ha già aggiunto Isaac Bonga, Brancou Badio, Guerschon Yabusele e Moustapha Fall nel corso dell’estate.