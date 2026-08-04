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I ragazzi d'oro dell'argento europeo: chi sono i protagonisti dell'Italia U18

Giulia Cicchinè

Giulia Cicchinè

Il secondo posto all'Europeo U18 di basket conferma gli ottimi risultati ottenuti dalle Nazionali giovanili negli ultimi anni. Guidati dal talento di Cheickh Niang, questi ragazzi posso avere un futuro molto luminoso...

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