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l'intervista

"Progettare uno stadio capace di generare un'atmosfera straordinaria è un’arte"

Emiliano Tomasini
Credit: Populous

Dall'acustica alla distanza dal campo, dalle tribune all'intelligenza artificiale: Declan Sharkey, Global Director e Senior Principal di Populous, racconta a Sky Sport Insider come nasce uno stadio moderno e perché progettare l'atmosfera è "un'arte"

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