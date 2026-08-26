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Danilo Gallinari nella Top 50 dei giocatori europei di sempre: la classifica

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Il sito HoopsHype ha stilato una classifica con i 50 migliori giocatori europei della storia della pallacanestro. Tra questi, l’unico italiano è Danilo Gallinari, ritiratosi quasi un anno fa, inserito alla 25: assenti invece Marco Belinelli, Andrea Bargnani e Dino Meneghin, "esclusi" al pari di Milos Teodosic e Sarunas Jasikevicius, per esempio. Il podio è invece composto da Dirk Nowitzki, da Giannis Antetokounmpo e da Nikola Jokic

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