Il sito HoopsHype ha stilato una classifica con i 50 migliori giocatori europei della storia della pallacanestro. Tra questi, l’unico italiano è Danilo Gallinari, ritiratosi quasi un anno fa, inserito alla 25: assenti invece Marco Belinelli, Andrea Bargnani e Dino Meneghin, "esclusi" al pari di Milos Teodosic e Sarunas Jasikevicius, per esempio. Il podio è invece composto da Dirk Nowitzki, da Giannis Antetokounmpo e da Nikola Jokic