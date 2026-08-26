Danilo Gallinari nella Top 50 dei giocatori europei di sempre: la classifica
Il sito HoopsHype ha stilato una classifica con i 50 migliori giocatori europei della storia della pallacanestro. Tra questi, l’unico italiano è Danilo Gallinari, ritiratosi quasi un anno fa, inserito alla 25: assenti invece Marco Belinelli, Andrea Bargnani e Dino Meneghin, "esclusi" al pari di Milos Teodosic e Sarunas Jasikevicius, per esempio. Il podio è invece composto da Dirk Nowitzki, da Giannis Antetokounmpo e da Nikola Jokic
- 11. Arvydas Sabonis (Lituania)
- 12. Detlef Schrempf (Germania)
- 13. Vlade Divac (Serbia)
- 14. Toni Kukoc (Croazia)
- 15. Nikola Vucevic (Montenegro)
- 16. Domantas Sabonis (Lituania)
- 17. Joakim Noah (Francia)
- 18. Andrei Kirilenko (Russia)
- 19. Rik Smits (Paesi Bassi)
- 20. Goran Dragic (Slovenia)
- 21. Zydrunas Ilgauskas (Lituania)
- 22. Ricky Rubio (Spagna)
- 23. Kristaps Porzingis (Lettonia)
- 24. Dino Radja (Croazia)
- 25. DANILO GALLINARI (ITALIA)
- 26. Nicolas Batum (Francia)
- 27. Dennis Schroeder (Germania)
- 28. Sarunas Marciulionis (Lituania)
- 29. Jonas Valanciunas (Lituania)
- 30. Hidayet Turkoglu (Turchia)
- 31. Victor Wembanyama (Francia)
- 32. Mehmet Okur (Turchia)
- 33. Dejan Bodiroga (Serbia)
- 34. Jose Manuel Calderon (Spagna)
- 35. Clint Capela (Svizzera)
- 36. Lauri Markkanen (Finlandia)
- 37. Juan Carlos Navarro (Spagna)
- 38. Boris Diaw (Francia)
- 39. OG Anunoby (Gran Bretagna)
- 40. Bojan Bogdanovic (Croazia)
- 41. Alperen Sengun (Turchia)
- 42. Evan Fournier (Francia)
- 43. Predrag Danilovic (Serbia)
- 44. Marcin Gortat (Polonia)
- 45. Nikos Galis (Grecia)
- 46. Ivica Zubac (Croazia)
- 47. Deni Avdija (Israele)
- 48. Bogdan Bogdanovic (Serbia)
- 49. Swen Nater (Paesi Bassi)
- 50. Vassilis Spanoulis (Grecia)