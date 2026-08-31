A Pesaro arriva la Serbia di Jokic: gli azzurri contro il tre volte MVP della NBA

Atmosfera da grande sfida questa sera in una Vitifrigo Arena già sold out, perché nella sfida tra Italia e Serbia (diretta dalle 19.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW ) c'è in palio una fetta importante della qualificazione ai Mondiali del prossimo anno. E sul parquet di Pesaro scenderà anche Nikola Jokic, leader assoluto dei serbi, tre volte MVP e campione NBA nel 2023 con Denver,

L'attesa, quando in campo scende l' Italia , è sempre tanta, a maggior ragione se in ballo c'è un passo potenzialmente importante verso la qualificazione ai Mondiali del prossimo anno . A rendere ancora più speciale la partita in programma questa sera alla Vitifrigo Arena di Pesaro , senza grandi sorprese già sold out , c'è però una presenza importante. A sfidare gli azzurri sarà la Serbia , vera e propria corazzata che in questa finestra di qualificazione può contare anche sul suo totem Nikola Jokic . Il centro dei Nuggets , tre volte MVP e campione NBA nel 2023 , sarà ovviamente l'osservato speciale per i ragazzi di coach Luca Banchi e per tutti gli spettatori al palazzetto e davanti agli schermi ( diretta dalle 19.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW ).

La Serbia gira attorno a Jokic

Nella larga vittoria 102-73 ottenuta venerdì contro l'Islanda, Jokic si è preso solo 7 tiri, ma ha comunque agito da centro nevralgico della Serbia e chiuso con 13 rimbalzi e 6 assist in poco più di 23 minuti giocati. La squadra, come è ovvio, con lui in campo gira attorno alla stella di Denver, presenza che contro l'Islanda ha favorito le ottime prestazioni di Nikola Tanaskovic e Nikola Jovic, autori rispettivamente di 23 e 21 punti. Gli azzurri, insomma, dovranno stare molto attenti nel non esagerare nelle attenzioni rivolte a Jokic, perché la Serbia ha altri talenti a roster e il tre volte MVP è un maestro assoluto nel trovare per i compagni occasioni facili per andare a canestro.