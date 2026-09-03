Ranking FIBA: la Francia di Wemby supera la Serbia e le strappa il 3° posto. LA CLASSIFICA

Dopo le partite giocate nell'ultima finestra di qualificazione ai Mondiali del prossimo anno la FIBA ha aggiornato il ranking delle nazionali e alcuni cambiamenti saltano all'occhio. La Francia di Wembanyama supera la Serbia di Jokic e si piazza al 3° posto, mentre la Turchia, che ha già staccato il biglietto per i Mondiali, entra in una Top 10 che invece vede ancora fuori l'Italia così come Grecia e Slovenia

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