Messina sceglie i cinque migliori giocatori allenati: campioni che hanno lasciato traccia
Su invito dell'Eurolega, Ettore Messina, che da allenatore l'Eurolega l'ha vinta quattro volte, ha scelto i cinque giocatori allenati in carriera che secondo lui hanno lasciato il segno sul campo e per le squadre che hanno guidato a vittorie importanti. E tra i cinque nomi scelti dall'ex coach di Bologna, Treviso e Milano c'è anche una leggenda azzurra
- Allenato da Messina alla Virtus Bologna e ai San Antonio Spurs
- Allenato da Messina a Treviso e al CSKA Mosca
- Allenato da Messina alla Virtus Bologna e al CSKA Mosca
- Allenato da Messina all'Olimpia Milano e con l'Italia
- Allenato da Messina al Real Madrid e all'Olimpia Milano