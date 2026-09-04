Messina sceglie i cinque migliori giocatori allenati: campioni che hanno lasciato traccia

Su invito dell'Eurolega, Ettore Messina, che da allenatore l'Eurolega l'ha vinta quattro volte, ha scelto i cinque giocatori allenati in carriera che secondo lui hanno lasciato il segno sul campo e per le squadre che hanno guidato a vittorie importanti. E tra i cinque nomi scelti dall'ex coach di Bologna, Treviso e Milano c'è anche una leggenda azzurra