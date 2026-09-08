Mondiali femminili di basket: programma e risultati delle partite di oggi 8 settembre
Quinta giornata di Mondiali a Berlino, dove comincia la fase a eliminazione diretta. Due le gare in programma, valide per gli spareggi di qualificazione ai quarti di finale: alle 17.45 l’Ungheria affronta il Giappone per guadagnarsi la sfida a Team USA; alle 20.45 l’altro spareggio tra Germania e Corea per andare ad affrontare il Belgio. Entrambe le sfide in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Dopo la conclusione della fase a gruppi, le seconde e le terze classificate si incontrano negli spareggi per guadagnarsi un posto ai quarti di finale. Si comincia con due sfide da dentro o fuori nella parte bassa del tabellone, con entrambe le partite da seguire in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW
- Spareggio per i quarti di finale
- Alle 17.45 su Sky Sport Basket e NOW
- Spareggio per i quarti di finale
- Alle 20.45 su Sky Sport Basket e NOW