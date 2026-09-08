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Mondiali femminili di basket: programma e risultati delle partite di oggi 8 settembre

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Quinta giornata di Mondiali a Berlino, dove comincia la fase a eliminazione diretta. Due le gare in programma, valide per gli spareggi di qualificazione ai quarti di finale: alle 17.45 l’Ungheria affronta il Giappone per guadagnarsi la sfida a Team USA; alle 20.45 l’altro spareggio tra Germania e Corea per andare ad affrontare il Belgio. Entrambe le sfide in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

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