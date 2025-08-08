Dream Team, la partita più bella che nessuno ha mai visto

Il 22 luglio 1992, a Montecarlo, una normale partitella a porte chiuse della Squadra dei Sogni – i ‘blu’ di Magic contro i ‘bianchi’ di Jordan – è diventata The Greatest Game Nobody Ever Saw. A dirigerla fu un arbitro italiano, lo ‘Sceriffo’ Bruno Duranti. Ancora oggi i retroscena che la riguardano sono avvolti nel mistero, e molto poco si sa di altri due scrimmage quasi altrettanto leggendari: l’unica sconfitta (peraltro non ufficiale) del Dream Team e quella del 2019 del Team Usa contro una selezione di G-League