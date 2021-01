Troppa neve, l'Olimpia bloccata a Madrid

Olimpia Milano bloccata a Madrid a causa della tempesta Filomena, che sta letteralmente paralizzando la Spagna. La squadra di Ettore Messina, reduce dall'impresa in casa del Real in Eurolega, ha trascorso la notte in un hotel della capitale, vedendo però impossibilitato il suo rientro in Italia a causa della chiusura dell'aeroporto di Barajas. Niente voli almeno fino alle 23 di sabato, come comunicato dallo scalo madrileno, sotto una tempesta di neve e ghiaccio da praticamente un giorno intero. I giocatori sono quindi in albergo, con Malcolm Delaney che per ingannare il tempo ha effettuato una diretta Instagram per aggiornare i tifosi. L'Olimpia, che proprio oggi compie 85 anni, ha in programma il match di campionato per domenica alle 17, quando farà visita alla Vanoli Cremona. Partita che, a questo punto, sembra decisamente in dubbio. La prossima settimana, invece, Datome e compagni se la vedranno in Eurolega al Forum contro il Valencia (martedì 12), per poi volare a Berlino 48 ore più tardi.