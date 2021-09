Torta di compleanno in palestra per Ettore Messina

Giovedì speciale per il coach di Milano, che ha compiuto 62 anni nella stessa giornata del debutto stagionale in Eurolega contro il CSKA (diretta Sky Sport Arena 20.30). I giocatori dell'Olimpia hanno voluto festeggiarlo portando in palestra una torta con tanto di candelina e la scritta 'Tanti auguri coach'. Messina ha ringraziato e ha assicurato con un sorriso: "Prometto che sarò più simpatico... per i prossimi 25 minuti"

