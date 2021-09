Basket, Eurolega: calendario e orari 1^ giornata

Su Sky Sport l’Eurolega maschile è fino al 2024. Stasera al via la prima fase della Regular Season: alle 20.30 sul parquet c'è Milano che ospita il CSKA Mosca. Su Sky fino a quattro partite per ogni turno e l’Olimpia sempre in diretta

Per le prossime tre stagioni, su Sky e NOW sarà possibile assistere alle sfide dell’ Eurolega , non solo con le dirette dei match trasmessi, ma anche con gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24 , le rubriche dedicate al basket internazionale, le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.

Su Sky arriva la Turkish Airlines Euroleague maschile, la massima competizione di basket per club a livello europeo. Oggi al via all’ edizione 2021/2022 , sul parquet anche l’italiana A|X Armani Exchange Milano .

Fino a 4 partite per giornata. Olimpia sempre live

Oggi si parte con la prima fase, la Regular Season, che si concluderà l’8 aprile 2022. Grandi squadre con grandi tradizioni, campioni e sfide spettacolari aspettano le 18 formazioni al via, tutte inserite in un unico girone, con 34 giornate in totale da disputare, divise in 17 turni d’andata e altrettanti di ritorno. Su Sky, fino a quattro partite in onda per ogni giornata e l’Olimpia sempre in diretta.

Il primo match in onda sarà proprio quello della formazione milanese, che al Mediolanum Forum di Assago riceverà la visita dei russi del CSKA Mosca. Diretta dalle ore 20.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con la telecronaca dal Forum di Flavio Tranquillo e il commento di Davide Pessina. Studi pre e post partita da Assago alle 20 e al termine del match condotti da Dalila Setti, con Andrea Meneghin e le interviste di Pietro Colnago.