Eurolega, 2^ giornata: quattro partite su Sky

Tra il 7 e l’8 ottobre quattro match della seconda giornata della prima fase su Sky e in streaming su NOW. Sul parquet anche l’Armani Milano venerdì in casa degli spagnoli del Baskonia Vitoria: live su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena alle 20.30

Su Sky la Turkish Airlines Euroleague maschile, che tra oggi e venerdì metterà in scena la seconda giornata della Regular Season.

Quattro le partite da seguire, tre in diretta e una in differita, compresa quella dell’unica italiana presente, l’A|X Armani Exchange Milano. La prima fase è cominciata alla grande per la squadra milanese, che la settimana scorsa ha esordito con un successo importante e convincente sui russi del CSKA Mosca e che venerdì sarà ospite in Spagna del Baskonia Vitoria-Gasteiz. Match live su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena alle 20.30 e con studio pre partita alle 20.15.