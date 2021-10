Olimpia Milano-Asvel Villeurbanne LIVE su Sky

Tra oggi e domani su Sky Sport e in streaming su NOW quattro match in diretta della quinta giornata di Eurolega. Sul parquet anche l’italiana Olimpia Milano, impegnata in casa contro i francesi del Villeurbanne (ore 20.45, Sky Sport Arena)

Tra oggi e venerdì in campo per la quinta giornata della Regular Season: quattro partite in onda su Sky e in streaming su NOW, tutte live, compresa quella dell’A|X Armani Exchange Milano.

L’Olimpia vuole proseguire il cammino in vetta alla classifica e arriva a questo round da imbattuta, 4 partite giocate e altrettante vittorie. Dopo il recente successo sui campioni in carica dei turchi dell’Efes, ancora un impegno casalingo per Milano, che si appresta a ospitare al Forum di Assago i francesi dell’Asvel Villeurbanne.