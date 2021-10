Bayern-Olimpia LIVE dalle 20:30 su Sky Sport Uno

Tra martedì 26 e mercoledì 27 ottobre tre partite di Regular Season in onda su Sky e in streaming su NOW, tutte live, compresa quella tra Bayern Monaco e Olimpia. La squadra di Ettore Messina arriva da cinque vittorie consecutive in Eurolega, adesso torna a sfidare i tedeschi dopo l'emozionante serie-playoff che ha portato Milano alle Final Four dopo 29 anni: match in diretta alle 20:45 su Sky Sport Uno, con pre partita dalle 20:30 GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELL'EUROLEGA Condividi:

Dopo sei mesi dalla serie-playoff che ha portato Milano alle Final Four dopo 29 anni, si ripropone il duello tra Bayern Monaco e Olimpia. Una sfida tutta italiana, almeno sulle panchine, tra Andrea Trinchieri ed Ettore Messina. Qualcosa è cambiato rispetto allo scorso 4 maggio, quando Milano chiuse la serie in gara-5 superando i bavaresi per 92-89. Oggi l’Olimpia è più in forma, arriva dalla sua miglior partenza di sempre in Eurolega, con 5 vittorie nelle prime 5 partite. L’ultimo successo, tra l’altro, è stato caratterizzato da un recupero con grande cuore contro il Lione Villeurbanne, battuto 73-72 nel finale. Situazione opposta in casa Bayern Monaco, con una sola vittoria nelle prime cinque partite, proprio all’ultima giornata sul campo del Zalgiris Kaunas per 75-73. Le quattro sconfitte pesano per i tedeschi, che vedono nell’Olimpia l’opportunità per dare la svolta definitiva al proprio percorso in Eurolega.

Come arriva l'Olimpia: Delaney infortunato In casa Milano pesa molto l’assenza di Malcolm Delaney, fuori tre settimane dopo l'infortunio subito contro il Lione Villeurbanne. Sarà importante a questo punto il contributo di Sergio Rodriguez, che arriva da una prestazione positiva in campionato contro la Fortitudo. Ettore Messina chiederà qualcosa in più anche a Jerian Grant, fin qui uno dei giocatori più in ombra.

Come arriva il Bayern Monaco: Lucic recuperato Il Bayern Monaco ha portato avanti una piccola rivoluzione nell’ultima finestra di mercato. I tedeschi vogliono tornare ai playoff, anche se l’inizio di stagione non promette bene. Corey Walden ha preso il posto di Wade Baldwin, ma attenzione soprattutto al trio granitico composto da Othello Hunter, DeShaun Thomas e Augustine Rubit. L’arrivo di nuovi giocatori, insieme a diversi infortuni, non hanno permesso fin qui al Bayern di esprimere il massimo del proprio potenziale. Andrea Trinchieri è al lavoro per creare la giusta intesa, il ritorno di Vladimir Lucic è già una buona notizia.