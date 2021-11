Big-match stasera al Forum di Assago, dove si incontrano Milano e Barcellona, le prime due della classe di Eurolega e semifinaliste nelle ultime Final 4. AX ancora senza Delaney e Moraschini, coach Messina: "Sono forti e organizzati, hanno una panchina lunga e campioni come Calathes, Mirotic e Higgins. Dobbiamo giocare con aggressività e umiltà". Il match in diretta su Sky Sport Arena dalle ore 20 Condividi

Se c'è un big-match di Eurolega oggi, quello è Milano-Barcellona. Quella in scena stasera al Mediolanum Forum (diretta Sky Sport Arena) non è solo una rivincita della semifinale dell’anno passato, ma soprattutto mette di fronte le prime due della classifica. Incredibilmente, oltre che lo stesso bilancio di 6-1, hanno anche la medesima differenza punti di +51. Il Barça ha l’attacco più produttivo d'Europa, perché è primo nei tiri liberi e secondo nel tiro da tre. Milano invece è la squadra contro cui è più difficile segnare da due (l’unica insieme allo Zenit a tenere le avversarie sotto il 50%) ed è terza a difendere sul tiro da tre, inoltre è la squadra contro cui si distribuiscono meno assist, segno che la circolazione di palla e il contropiede contro Milano non sono semplici. L’Olimpia sarà priva di Malcolm Delaney e Riccardo Moraschini. Il Barcellona è senza Alex Abrines dall’inizio della stagione.

Come arriva l'Olimpia, Messina: "Barça squadra forte e organizzata" L’Olimpia ha vinto le prime cinque prima di cadere a Monaco di Baviera e riprendere il cammino contro la Stella Rossa. Milano ha il terzo attacco d'Eurolega, è quinta nel tiro da tre (prima per triple segnate in media) e terza per minor numero di palle perse. Finora ha vinto le sue partite di squadra: nessun giocatore dell’Olimpia ha mai segnato 20 punti in una singola gara e il top scorer è Shavon Shields sotto i 13 punti di media. Coach Messina: "Affrontiamo una squadra molto forte e molto ben organizzata da Coach Jasikevicius. Il Barcellona è una squadra lunga, aggressiva che ha grande pazienza nell’attaccare incessantemente con il pick and roll di Calathes ed Higgins oppure con il gioco in post basso soprattutto di Mirotic e Davies. Noi dobbiamo utilizzare questa partita per capire come e dove crescere, ma anche con aggressività e al tempo stesso grande umiltà”.

Come arriva il Barcellona: obiettivo riscattare Tel Aviv Il Barcellona ha vinto le prime sei gare della sua stagione prima di perdere a Tel Aviv la settima. Tornata alle Final Four per la prima volta dal 2014 quando perse la semifinale con il Real Madrid, il Barcellona vive l’anno due dell’era firmata da Coach Saras Jasikevicius, ex giocatore dello stesso Barca. Sono rimasti rispetto alla stagione passata tutti i giocatori più importanti: Nick Calathes in regia, la guardia Cory Higgins, il bomber Kyle Kuric, Nikola Mirotic, il centro tiratore Brandon Davies, oltre a Pierre Oriola, Rolands Smits, Alex Abrines (assente per infortunio) e Sergi Martinez. Le novità provenienti dal mercato sono state quattro: Rokas Jokubaitis, guardia lituana, è arrivato dallo Zalgiris assieme all’ala Nigel Hayes; dal Real Madrid è arrivato il playmaker argentino Nicolas Laprovittola e infine dall’Efes il centro turco Sertac Sanli.