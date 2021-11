Eurolega, 4 gare su Sky. Stasera Milano-Barcellona

Tra il 4 e il 5 novembre su Sky e in streaming su NOW quattro match dell'ottava giornata di Eurolega. Sul parquet anche l'Olimpia Milano impegnata staasera in casa contro il Barcellona: live dalle ore 20 su Sky Sport Arena

Tra oggi e venerdì 5 novembre, quattro le partite di Regular Season in onda in diretta su Sky e in streaming su NOW, compresa quella dell’A|X Armani Exchange Milano.

Olimpia che stasera giocherà in casa affrontando al Forum di Assago gli spagnoli del Barcellona, con i quali condivide la testa della classifica. Diretta alle ore 20.30 su Sky Sport Arena Pre partita dalle 20 e post al termine dell’incontro. Prima del match dei milanesi, alle 18, sarà possibile assistere alla partita di Mosca tra i russi del CSKA e i turchi del Fenerbahce. Diretta sempre su Sky Sport Arena.