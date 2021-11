Serata da sogno per l'Olimpia, che batte il Barcellona e vola in testa alla classifica di Eurolega. Decisivi i 17 punti di Datome e i 16 di Hall, che hanno fatto impazzire i 7.500 tifosi del Forum. Messina: "I giocatori hanno fatto una cosa straordinaria, il lavoro sta pagando"

L' Olimpia Milano batte il Barcellona 75-70 nell'8° turno di Eurolega e si porta al comando della classifica con il record di 7-1. Serata da sogno per la squadra di Ettore Messina, al comando per praticamente tutti i 40' contro una delle corazzate d'Europa, che pochi mesi fa aveva spezzato il sogno biancorosso nella semifinale della Final 4 . Subito dopo il match, il coach dell'AX ha tessuto le lodi della squadra: "I giocatori hanno fatto una cosa straordinaria , rimettendo a posto una partita che si era complicata. Il primato? Segno che il lavoro sta pagando".

Milano-Barcellona, la cronaca del match

Primo quarto paradisiaco di Milano, che grazie anche a percentuali straordinarie dalla lunga (66%) segna 28 punti e chiude il primo periodo avanti di 7 lunghezze. Il Barça è talento offensivo con Mirotic e Calathes, ma anche grande organizzazione difensiva: la squadra di Jasikevicius stringe le maglie nel secondo quarto, trovando però dall'altra parte un'AX altrettanto tignosa per il 42-34 con cui si va al riposo, tra gli applausi dei 7.500 del Forum. Anche nella ripresa l'intensità è da Final 4: l'Olimpia trova punti da Mitoglu e Datome, il Chacho accende Assago con un paio di magate e i padroni di casa restano con la testa saldamente avanti (61-49). Improvvisamente Milano si spegne offensivamente nel quarto periodo: il Barça, con un clamoroso parziale di 14-0, mette la freccia grazie ai 6' senza punti dei biancorossi. Messina rimette Datome che, come 'Mr Wolf', risolve problemi: il suo gioco da 4 e la tripla di Rodriguez nel finale regalano al Forum una notte da sogno, con il Barça battuto 75-70 e il primato in solitario.