Eurolega, 10^ e 11^ giornata: le partite su Sky

Tra il 16 e il 19 novembre su Sky e in streaming su NOW la decima e l’undicesima giornata di Eurolega, con sei match in onda. Sul parquet anche l’Olimpia Milano impegnata mercoledì 17 in Russia contro l’Unics Kazan KAZAN e venerdì 19 contro lo Zenit San Pietroburgo

Tra martedì 16, e venerdì 19 novembre in programma le gare della decima e dell’undicesima giornata della Regular Season: sei le partite in onda in diretta su Sky e in streaming su NOW, comprese le due dell’A|X Armani Exchange Milano.

Doppio impegno per Milano, live su Sky

Per l’Olimpia doppio impegno in Russia nel giro di due giorni, dove incontrerà prima l’Unics, mercoledì a Kazan, e poi lo Zenit, venerdì a San Pietroburgo. Entrambe le partite potranno essere seguite in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mercoledì alle 18 e venerdì alle 18.45. I due match saranno preceduti e seguiti dal pre e dal post partita.