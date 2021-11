Zenit-Olimpia Milano LIVE su Sky Sport dalle 18.30

Milano torna sul parquet dopo il pesante ko di mercoledì a Kazan. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Strudio pre partita dalle 18.30, palla a due alle 18.45 Condividi

Dimenticare Kazan è riprendere il cammino in Europa, interrotto bruscamente due giorni fa. E’ l’imperativo dell’Olimpia che, nell’11^ giornata di Eurolega, gioca a San Pietroburgo contro lo Zenit (ultima di 3 pesanti trasferte, oltre 8mila km percorsi negli ultimi 7 giorni).

Mitoglou, frattura al piede: dovrà operarsi Milano sarà senza Dinos Mitoglou e Malcom Delaney. L'ala greca, tra i migliori in questa prima fase di stagione, sarà operato al piede sinistro dopo aver riportato una frattura al quinto metatarso nella gara contro l’Unics. Per lui uno stop di circa 2-3 mesi. Malcolm Delaney, invece, si era fatto male a fine ottobre contro l’Asvel Villeurbanne: una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra che è in via di guarigione. Dovrebbe tornare la settimana prossima contro l’Olympiacos

Dinos Mitoglu (Foto MarcoBrondi/Ciamillo-Castoria)

Messina: "Ci manca Delaney e il ko di Dinos complica tutto" "Tutti hanno ogni tanto hanno una gara orribile in una stagione così lunga e difficile, a Kazan è stato il nostro turno – ha spiegato coach Ettore Messina -. Non abbiamo avuto abbastanza energia, forse per le tante partite giocate, forse per il viaggio lungo o forse perché da troppo tempo siamo senza Malcolm Delaney e abbiamo dovuto chiedere troppo ai giocatori che l’hanno sostituito. Contro lo Zenit sarà una partita molto difficile contro un altro eccellente avversario. Ci teniamo a ritrovare coesione, anche se la perdita di Dinos Mitoglou complica ulteriormente il nostro compito".

Dove vedere Zenit-Milano Zenit San Pietroburgo-A|X Armani Exchange Milano sarà in diretta dalle 18.30 su Sky Sport Uno Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204) e in streaming su NOW. Palla a due alle 18.45. Telecronaca di Flavio Tranquillo, al commento tecnico Davide Pessina

Come sta lo Zenit La squadra di coach Xavi Pascual è reduce da 4 successi di fila (contro Baskonia, Efes, Olympiacos e Alba) che hanno portato il bilancio stagionale in Europa a 7 vinte e 3 perse. In casa quest'anno l'ha battuto solo il Real Madrid e, se vince contro Milano, l’aggancerebbe in classifica. La squadra, profondamente diversa rispetto a quella che aveva sfiorato l’impresa al playoff contro il Barça, era stata costruita attorno all’americano Shabazz Napier (ex pupillo di LeBron James con 6 stagioni di Nba alle spalle fra Miami, Portland, Orlando, Brooklyn, Minnesota e Washington) ma a inizio stagione ha rimediato subito un grave infortunio alla caviglia. Non c’è più Kevin Pangos in regia, al suo posto Conner Frankamp. Con lui la guardia Jordan Loyd, miglior realizzatore dei suoi con 14 punti di media. I punti di forza dei russi sono la difesa, la solidità al rimbalzo (grazie al terzetto Mickey, Gudaitis e Poythress) e il tiro da 3 (è 3^ in Eurolega col 37,2%).

©Getty

Risultati 11^ giornata Bayern-Panathinaikos 81-78

Real Madrid-Stella Rossa 79-67

Unics Kazan-Alba Berlino - oggi ore 17.00

Efes Istanbul-Monaco – oggi ore 18.15

Zenit-Milano – oggi ore 18.45 (diretta Sky Sport Uno)

Zalgiris Kaunas-Fenerbahce – oggi re 19.45

Olympiacos- Maccabi Tel Aviv – oggi ore 20.00

Baskonia Vitoria-CSKA Mosca - oggi ore 20.30

Villeurbanne- Barcellona – oggi ore 21.00