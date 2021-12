L'Olimpia Milano a caccia del riscatto contro l'Alba Berlino dopo le tre sconfitte di fila in Eurolega. In Germania debutto per il nuovo acquisto Bentil, non sarà della partita Tarczewski: "E' una sfida complessa, ma dobbiamo ritrovare la nostra fisicità e la qualità della difesa", ha detto coach Ettore Messina. Il match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW alle 20

RISULTATI - CLASSIFICA