Olimpia Milano-Real Madrid LIVE su Sky dalle 20

Tra giovedì 16 e venerdì 17 dicembre, su Sky e in streaming su NOW la sedicesima giornata, con tre match in onda. Sul parquet anche l'Olimpia Milano impegnata in casa contro gli spagnoli del Real Madrid. Live dalle ore 20 su Sky Sport Uno e anche su Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite)

Tre gare live. L'Olimpia anche su Sky Sport 4K

Saranno tre le partite in onda live su Sky e in streaming su NOW, compresa quella dell’A|X Armani Exchange Milano. Dopo la netta vittoria al Forum contro il Panathinaikos Atene, l’Olimpia gioca ancora ad Aassago, dove oggi riceverà la visita degli spagnoli del Real Madrid, che precedono in classifica al secondo posto i milanesi, attualmente terzi. Palla a due alle ore 20.30 su Sky Sport Uno (pre partita dalle 20 e post al termine dell’incontro). Quella di oggi tra Armani e Real sarà la prima volta di un match di basket in onda su Sky anche in 4K HDR. Basterà sintonizzarsi su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite.

Oltre al match dell’Armani, alle 20.05 su Sky Sport Action andrà in onda Maccabi Tel Aviv-Efes Istanbul, mentre venerdì sarà possibile assistere alle 19 a AS Monaco-Zenit San Pietroburgo, su Sky Sport Arena.