Olimpia Milano: sei positivi nel gruppo squadra

L'Olimpia Milano comunica che 6 membri del Gruppo Squadra sono risultati positivi. Il club ha ricevuto dall’ATS la seguente comunicazione: "Si dispone la sospensione dell’attività sportiva e la quarantena domiciliare del gruppo squadra. L’attività sportiva potrà riprendere il 27/12 previa effettuazione di test antigenico di terza generazione negativo e contestuale effettuazione di test molecolare". Saltano le sfide con Zalgiris domani in Eurolega e con la Virtus domenica 26 in campionato

Focolaio Covid nell'Olimpia Milano, che ha sei membri del gruppo squadra positivi e per questo ha ricevuto comunicazione dall'Agenzia di Tutela della Salute (Ats) che dovrà interrompere l'attività almeno fino al 27 dicembre. Una situazione che, di fatto, porta al rinvio della sfida di domani in Eurolega sul campo dello Zalgiris Kaunas e a quello in campionato domenica 26 a Milano contro la Virtus Bologna. "Il club", si legga in una nota, "ha prontamente avvertito le autorità sanitarie e ha ricevuto dall'ATS la seguente comunicazione: "In relazione al rapido sviluppo di un focolaio Covid che vede coinvolti sei componenti del gruppo squadra, tenuto conto del quadro epidemiologico di forte ripresa dei contagi e della possibile circolazione di varianti più contagiose, si dispone la sospensione dell'attività sportiva e la quarantena domiciliare del gruppo squadra. L'attività sportiva potrà riprendere il 27/12 previa effettuazione di test antigenico di terza generazione negativo e contestuale effettuazione di test molecolare".