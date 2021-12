Oltre 1.800 voli nel mondo cancellati a S. Stefano

Shapovalov positivo al Covid-19

Il tennista canadese Denis Shapovalov ieri ha annunciato sui social di essere risultato positivo al Covid-19. Una scoperta fatta al suo arrivo a Sydney, dove doveva prepararsi in vista di Atp Cup e Australian Open. Il n.14 al mondo è reduce torneo-esibizione di Abu Dhabi, dove ha affrontato anche Nadal, risultato positivo cinque giorni fa. "Sto rispettando tutti i protocolli e sono attualmente in isolamento - ha spiegato Shapovalov -. Al momento ho sintomi lievi e non vedo l'ora di tornare in campo, quando sarà possibile farlo in sicurezza". Difficile che riesca ad essere in campo per l'Atp Cup, al via tra una settimana (Canada al debutto il 2 gennaio contro gli Stati Uniti).