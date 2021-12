Eurolega: tre partite su Sky, c'è Real-CSKA Mosca

Il 17° turno di Eurolega è orfano dell'Olimpia Milano, fermata dal Covid. Sono tre le partite in programma su Sky Sport, tutte dal grande fascino: si parte con Zenit-Maccabi, per proseguire con il derby di Atene tra Panathinaikos e Olympiakos e con il big-match tra Real Madrid e CSKA Mosca. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Niente Milano, ma l'Eurolega non si ferma. Giovedì 23 dicembre, saranno tre le partite della 17^ giornata di Regular Season in onda live su Sky e in streaming su NOW. Causa focolaio Covid, niente turno per l’Armani Milano, che oggi avrebbe dovuto giocare a Kaunas contro i lituani dello Zalgiris. Di conseguenza, su Sky match con tutte squadre straniere, a partire da quello delle ore 18 che vedrà sul parquet i russi dello Zenit San Pietroburgo e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Action. Alle 20 sarà la volta della sentitissima e attesissima sfida greca tra il Panathinaikos Atene e l’Olympiacos Pireo, da seguire live su Sky Sport Arena. Terzo e ultimo incontro a Madrid tra gli spagnoli del Real e i russi del CSKA Mosca, in diretta alle ore 20.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Action.