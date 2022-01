Rinviata Milano-Zenit, salta tutta la giornata

L'emergenza Covid travolge anche l'Eurolega. A causa dell'aumento dei casi di positività all'intero delle squadre è infatti saltata l'intera 19esima giornata della massima competizione continentale di basket. L'ultima partita a essere sospesa e rinviata è quella tra Olimpia-Milano e Zenit San Pietroburgo, che si sarebbe dovuta giocare questa sera (venerdì 7 gennaio) alle 20.30 al Forum di Assago. Lo ha comunicato la stessa Eurolega attraverso una nota, in cui spiega di aver accolto la richiesta di rinvio presentata dalla squadra russa, impossibilitata a causa dei contagi a presentare il minimo di otto giocatori previsti per poter scendere in campo. La data del recupero non è stata ancora individuata.