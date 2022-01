Eurolega, 21^ giornata: quattro gare su Sky

Oggi Bayern Monaco-AS Monaco e Barcellona-Efes Istanbul, venerdì 14 gennaio in campo e live su Sky CSKA Mosca-Asvel e Real Madrid-Baskonia Vitoria. Olimpia Milano-Unics Kazan rinviata per Covid

Mentre si deve ancora concludere la 20^ giornata, in Eurolega è già tempo di pensare al prossimo turno, il ventunesimo, in programma tra giovedì 13, e venerdì 14 gennaio.

Saranno quattro le partite della 21^ giornata di Regular Season in onda live su Sky e in streaming su NOW.