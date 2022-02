Eurolega, Olimpia-Baskonia alle 20.30 su Sky

Su Sky la Turkish Airlines Euroleague maschile e tra oggi, giovedì 10 e venerdì 11 febbraio , saranno tre le partite della 26^ giornata di Regular Season in onda live su Sky e in streaming su NOW , con protagonista anche l’ A|X Armani Exchange Milano .

Milano ospita gli spagnoli del Baskonia Vitoria

leggi anche

Morto Bruno Carù, luminare cardiologia sportiva

Dopo il successo a Kaunas sullo Zalgiris, Olimpia nuovamente in campo già oggi quando al Forum di Assago ospiterà gli spagnoli del Baskonia Vitoria. Diretta del match su Sky Sport Uno alle ore 20.30, con pre partita alle 20 e post al termine dell’incontro.

Messina: "Dovremo essere mentalmente pronti"

La gara di stasera contro Baskonia è la settima in 14 giorni, di cui cinque in Eurolega con quattro vittorie. “Si tratta di un’altra partita in casa dopo una gara in trasferta molto dispendiosa quindi l’aspetto più importante per noi è recuperare le energie fisiche e mentali necessarie per affrontare una squadra che, rispetto alla partita di andata, usa quintetti che riescono ad aprire meglio il campo con Alec Peters o Simone Fontecchio da 4. Grazie a loro- speiga coach Messina- ci sono gli spazi per le penetrazioni di Granger e soprattutto di Wade Baldwin. Mi aspetto quindi una partita difficile in cui dovremo essere pronti mentalmente”.

Non solo Olimpia: su Sky altre 2 gare live. C'è anche il derby spagnolo

Oltre a quello dell‘Armani, su Sky altri due match da seguire in diretta; sempre oggi, alle ore 20, saranno di fronte Olympiacos Pireo e Efes Istanbul, mentre venerdì sarà la volta del derby spagnolo Real Madrid-Barcellona, alle 20.45. Rinviata per Covid la gara tra Fenerbahce Istanbul e Bayern Monaco.