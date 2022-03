Si giocherà in Serbia l'atto finale della competizione europea: la scelta per le restrizioni Covid ancora in vigore in Germania. Cambiano anche le date: si giocherà il 19 e il 21 maggio

Le Final Four di Eurolega 2022 non si giocheranno più a Berlino ma a Belgrado, in Serbia. L'Eurolega ha ufficialmente reso noto il cambio di sede - si giocherà alla Stark Arena - e anche di date: si giocherà il 19 e 21 maggio. Per la prima volta, inoltre, la finale si giocherà di sabato. Questa scelta è stata dettata dalle limitazioni Covid ancora in atto in Germania.