Covid, ieri in Italia 38.095 casi e 210 morti

Clienti senza green pass e personale senza mascherina, chiusi 4 pub a Palermo

Proseguono i controlli dei carabinieri del Nas di Palermo per verificare il rispetto della normativa anti-Covid. I militari, con il supporto della Compagnia di Palermo San Lorenzo hanno effettuato delle ispezioni in quattro pub e un ristorante, controllando 54 persone e contestando numerose violazioni per l’inosservanza delle misure di contenimento del rischio da Covid-19. Nei locali sono stati trovati dipendenti senza mascherine e in un caso due clienti erano sprovvisti di green pass. Rilevate anche infrazioni in materia di sicurezza alimentare con carenze igienico-sanitarie e mancata attuazione del piano di autocontrollo. Al termine dei controlli è stata disposta la chiusura dei quattro pub.-