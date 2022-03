Successo all'ultimo respiro per Milano che resta terza con 18 vittorie e attende di capire come l'Eca gestirà la sospensione delle russe, con una riunione convocata per il 21 marzo per definire le scelte che paiono andare verso l'esclusione dei tre club

Dopo aver condotto a lungo in doppia cifra ad Oaka (+12 a 6' dalla fine), la squadra di Messina si rilassa troppo e subisce il pareggio a 30" dalla sirena dopo una rubata di Nedovic (19), ex dal dente avvelenato. Torna quindi dolce la Grecia per l'Ax Milano: sconfitta settimana scorsa al Pireo, la squadra di coach Messina si riscopre vincente . L'Olimpia inizia la gara con troppa fretta in attacco e va sotto di 8 (9-17) prima di sciogliersi con le visioni di Rodriguez (9+9 assist), le conclusioni di Delaney (15), l'energia di Ricci (10) e una forte presenza a rimbalzo (34 a 25).

Milano resta terza con 18 vittorie e attende di capire come l'Eca gestirà la sospensione delle russe, con una riunione convocata per il 21 marzo per definire le scelte che paiono andare verso l'esclusione dei tre club: l'Eurolega, che ha trasferito le Final Four da Berlino a Belgrado, sta infatti valutando se modificare l'idea iniziale di annullare tutti i risultati delle russe per tenerli invece validi e stabilire, quindi, la classifica in base alla percentuale di vittoria.