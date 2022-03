Olimpia ko a Tel Aviv: vince il Maccabi 75-58

Dopo la sconfitta con il Real Madrid nell'ultimo match disputato in Eurolega, l'obiettivo della squadra di Ettore Messina era quello di riagguantare il terzo posto in classifica ai danni dell'Olympiacos. Che la trasferta di Tel Aviv non sarebbe stata una passeggiata era previdibile ma che l'Olimpia fosse 'maltrattata' in questo modo dal Maccabi non se lo aspettava nessuno. Dopo un avvio di gara piuttosto concitato e con scarsa precisione, sono i padroni di casa a prendere in mano le redini dell'incontro con Milano che difende male e non riesce ad incidere in attacco. Sul 13-11 in favore del Maccabi, primo allungo dei padroni di casa che chiudono il primo quarto 23-11. Nel secondo quarto, Milano non riesce ad aggiustare la mira in fase offensiva e nemmeno a esser incisivo in difesa. Zizic porta il Maccabi al massimo vantaggio sul 35-19, ma un sussulto d'orgoglio della squadra di Messina, permette all'Olimpia di rimontare e di andare alla pausa lunga con solo 3 punti di svantaggio (40-37).