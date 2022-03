L'Olimpia, reduce dalla scoppola subita a Tel Aviv martedì, è chiamata al riscatto ad appena 48 ore di distanza: giovedì sfida i campioni d'Europa dell'Efes a Istanbul, in quello che è un vero e proprio spareggio per il quarto posto. Un piazzamento importante, che vale il vantaggio del fattore campo nei playoff. Efes-Milano è in diretta giovedì su Sky Sport Uno dalle 18.15

Proprio nella giornata in cui Milano ha ricevuto la notizia concretamente più bella della stagione: quella della conquista per il secondo anno consecutivo di un posto nei playoff d’Eurolega con ancora 5 partite da giocare grazie alla decisione del board di cancellare ufficialmente dalla competizione tutte le squadre russe, ecco in serata arrivare sul campo la sua partita più brutta della stagione, sconfitta 75-58 a Tel Aviv da un Maccabi anch’esso ringalluzzito dal fatto di poter ancora sperare nella postseason per le ragioni politiche sopra citate. Troppe palle perse, 19, percentuali al tiro da tre punti assolutamente deficitarie e tre quarti su quattro con meno di 20 punti segnati, e non basta certo la doppia doppia di capitan Melli per trovare l’ombra di un sorriso sulle bocche milanesi. Insomma, una serata nera che, guardando alla classifica potrebbe anche risultare pericolosa perché ora Milano è ancora quarta, sì, ma all’orizzonte c’è un periodo di grande stress con impegni ogni due giorni a causa delle partite in calendario e quelle da recuperare.