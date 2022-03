Missione compiuta per l'AX Milano, che batte 84-77 il Bayern Monaco e si assicura almeno la quarta piazza in stagione regolare, che vale il vantaggio del fattore campo nei playoff. Prestazione maiuscola di Melli, con la doppia doppia da 11 punti e 13 rimbalzi. Miglior marcatore dell'Olimpia è Shields con 22 punti e i canestri decisivi nella ripresa

L'Olimpia batte 84-77 il Bayern Monaco nel recupero della 30^ giornata di Eurolega, che non si era disputata a causa di un focolaio Covid tra i tedeschi, garantendosi almeno il quarto posto in stagione regolare, che vale il vantaggio del fattore campo nei playoff. Partita solida dei ragazzi di Ettore Messina, che dopo una brutta partenza, forse condizionati anche dalla notizia choc della positività al doping di Mitoglu, hanno dato lo strappo nella ripresa (51 punti segnati) grazie al solito Chacho Rodriguez (9 punti e 3 assist), al tuttofare Nick Melli (11 punti, 13 rimbalzi e 6 assist) e al ritrovato Shields, miglior marcatore con 22 punti. "Abbiamo dovuto lottare, loro sono un'ottima squadra e ci siamo riusciti grazie a un ottimo secondo tempo", le parole a fine gara di Ettore Messina. L'Olimpia torna in campo giovedì sera, sempre al Forum, quando arriverà il Monaco del grande ex Mike James, con l'obiettivo di provare a migliorare ulteriormente la posizione in classifica.