Eurolega, Final Four al via. Oggi le semifinali

Su Sky la Turkish Airlines Euroleague maschile che sta per mettere in scena l’atto conclusione di questa stagione. Con le Final Four della Stark Arena di Belgrado si chiude l’Eurolega 2021/2022 , che in Serbia decreterà la squadra campione d’Europa di questa manifestazione. Il programma prevede oggi le due semifinali, mentre sabato 21 maggio si giocheranno le due finali, quella per il 3°/4° posto e quella che assegnerà il trofeo.

I primi a scendere sul parquet, giovedì alle ore 18, saranno i greci dell’Olympiakos Pireo e i turchi campioni in carica dell’Anadolu Efes Istanbul. A seguire, alle 21, sfida tutta spagnola tra il Real Madrid e il Barcellona. Entrambe le gare live su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Le perdenti si affronteranno sabato 21 maggio nella finale per il 3° e 4° posto, che si giocherà alle 16, mentre alle 19 le vincenti delle semifinali si contenderanno il trofeo nella finale per il titolo. Le due finali in diretta su Sky Sport Action e in streaming su NOW.