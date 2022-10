Debutto con vittoria per l'EA7 Milano in Eurolega: la squadra di Ettore Messina rimonta da -15 e nel finale batte l'Asvel Villeurbanne 69-62. Decisivi i 18 punti di Baron e i 16 di Melli. Venerdì Virtus Bologna-Monaco in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW L'EUROLEGA SU SKY: GUIDA TV Condividi

L'Olimpia Milano debutta in Eurolega con una sofferta vittoria. La squadra di Ettore Messina batte l'Asvel Villeurbanne in rimonta con il punteggio di 69-62, dopo essere sprofondata in avvio anche a -15. Decisivi i 18 punti di Baron (4/4 dall'arco) e i 16 del solito Melli. L'EA7 torna in campo venerdì 14 ottobre, quando farà il suo esordio sul parquet amico del Forum di Assago ospitando l'Alba Berlino. Venerdì tocca invece alla Virtus Bologna, che riceve il Monaco: match in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Eurolega Eurolega 2022-23: il calendario dell'Olimpia Comincia questa sera l'avventura dell'EA7 Milano nell'Eurolega 2022-2023. L'Olimpia Milano, a caccia delle Final Four, debutta in casa dell'ASVEL Villeurbanne (ore 20, diretta Sky Sport Arena e in streaming su NOW). L'11 novembre e il 13 di aprile il sentito derby con la Virtus Bologna. L'Eurolega è su Sky e in streaming su NOW ASVEL-OLIMPIA, LA GUIDA TV - MILANO, IL ROSTER 2022-2023 1^ GIORNATA: Asvel-Olimpia (06/10/2022)

Ritorno il 20/01/2023

2^ GIORNATA: Olimpia-Alba Berlino (14/10/2022)

Ritorno il 10/01/2023 3^ GIORNATA: Partizan Belgrado-Olimpia (18/10/2022)

Ritorno il 09/03/2022



Il racconto del match Complice anche una lunga interruzione a causa di un guasto al tabellone, Milano parte al rallentatore e a metà del 1° periodo insegue 13-4. L'EA7 è molle in difesa e pasticciona in attacco e scivola fino al -15, poi Messina trova qualcosa da Voigtmann e Tonut, risalendo fino al 23-14 del primo mini riposo. L'Olimpia ha un sussulto, trascinata da sette punti di fila di Baron, e rientra a -4 (35-31 al 15'). L'ex Zenit non sbaglia mai (12 punti senza errori al tiro) e, nonostante i 16 punti di uno scatenato De Colo, Milano rientra e va negli spogliatoi sotto di tre lunghezze (44-41). I biancorossi rientrano sul parquet con un altro piglio e mettono subito la freccia in avvio di ripresa (49-54 al 25'), con il solito Melli sugli scudi. I padroni di casa però non mollano e nel finale del terzo quarto, tornano a contatto (54-56). Si segna con il contagocce, l'equilibrio regna sovrano all'Astroballe (60-61 al 36'). Nel finale ancora Baron (4/4 da tre) e Melli sono decisivi con le loro giocate negli ultimi 90'': quando anche Pangos segna la prima tripla del match dopo sei errori, Milano può esultare. Finisce 69-62, per l'EA7 è la prima sofferta vittoria dell'anno in Europa. Asvel: De Colo 18, Lighty 12 Milano: Baron 18 punti, Melli 16, Tonu e Hines 8