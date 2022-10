Olimpia in campo a Lione per l'esordio in Eurolega. La squadra di Messina affronta l'ASVEL di Nando De Colo, uno dei migliori giocatori d'Europa. Il match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW con la palla a due alle 20 IL ROSTER DI MILANO - IL CALENDARIO Condividi

La campagna europea 2022-23 dell'Olimpia Milano parte da Lione, più precisamente da Villeurbanne, casa dell'ASVEL. Si gioca il 1° turno di Eurolega, con la palla a due prevista alle ore 20 (diretta Sky Sport Arena e in streaming su NOW). L’Olimpia è 8-8 nella gara di esordio nelle sue precedenti apparizioni in Eurolega nell’era moderna. La partita di Lione rappresenta la nona gara di esordio in trasferta dove il bilancio attualmente è di 3 vinte e 5 perse. In casa è 5-3 con una striscia aperta di cinque successi consecutivi, l’ultimo lo scorso anno contro il CSKA Mosca. L’Olimpia in generale ha vinto gli ultimi due esordi. Due anni fa si impose infatti a Monaco contro il Bayern dopo un tempo supplementare. L'ASVEL si è rinforzato in questa stagione con l'ingaggio di Nando De Colo, uno dei migliori play europei degli ultimi 20 anni. Il club lionese è presieduto da Tony Parker, ex campione NBA con gli Spurs.

Come arriva l'Olimpia alla partita Milano ha giocato finora in Supercoppa, dove è stata eliminata in semifinale dalla Virtus Bologna e in campionato, con il successo molto sofferto nel debutto casalingo al Forum contro Brescia. Coach Ettore Messina ha già l'infermeria piena: a Datome e Mitrou-Long si è aggiunto anche Baldasso, infortunatosi nell'esordio in campionato. A referto il rientrante Shields, che non gioca da un mese, con l'ex Trento che non sarà rischiato.

Messina: "Avremmo voluto essere al completo. Shields..." “E’ bello cominciare una nuova stagione di questa bellissima competizione che è l’EuroLeague. Avremmo voluto affrontare il debutto al completo, purtroppo gli infortuni ce lo impediranno, ma è una situazione con la quale tutti prima o poi devono fare i conti. Per chiarezza, è nostra intenzione reinserire Shavon Shields nel roster, per fargli vivere l’atmosfera della squadra, ma di non utilizzarlo per aspettare la gara di domenica in campionato. A Villeurbanne, le chiavi saranno la transizione difensiva contro il loro atletismo e la loro velocità, la difesa sulle penetrazioni e infine il controllo dei rimbalzi”.

I precedenti La storia dei precedenti contro Asvel è fatta di 11 scontri diretti di cui cinque risalgono all’era Eurolega, con tre vittorie Olimpia e due dell’Asvel. I primi quattro scontri diretti hanno premiato sempre la squadra di casa poi l’Olimpia ha vinto in Francia nell’ultima giornata della regular season 2022. In tutto, l’Olimpia è 8-3 All-time contro l’Asvel, 4-1 in casa, 4-2 in trasferta.