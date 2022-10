L'Olimpia Milano perde 74-80 dopo un supplementare contro l'Alba Berlino nel 2° turno di Eurolega. Per la squadra di Ettore Messina è la prima sconfitta di questa stagione in Europa. Inutili i 16 punti di Pangos e i 15 di Shields. Martedì 18 l'EA7 torna in campo andando a far visita al Partizan Belgrado di Obradovic: match in programma alle 20.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

L' Olimpia Milano cede 80-74 all' Alba Berlino dopo un overtime nel 2° turno di Eurolega . Per la squadra di Ettore Messina di tratta del primo ko nella competizione. Al Forum di Assago fatale la falsa partenza della squadra di casa, costretta a una pazzesca rimonta , completata a pochi secondi dalla sirena, con Melli che ha sbagliato anche il tiro della vittoria. Tedeschi più lucidi all'overtime e al secondo successo stagionale in Eurolega. Per Milano inutili i 16 punti di Pangos (con quattro triple) e i 15 di Shields (6/16 dal campo). Ottimo Gabriele Procida tra i gialloneri: 8 punti in 20' e alcune giocate da applausi. L'EA7 torna in campo martedì 18 a Belgrado contro il Partizan di Obradovic: match in programma alle 20.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

La cronaca del match

approfondimento

Virtus, ecco la prima vittoria: 66-63 al Bayern

Milano fatica tremendamente in attacco, Berlino approfitta di ogni minima distrazione e prova subito a scappare via (6-15 al 6'). Procida entra dalla panchina e lascia subito il segno, l'Alba corre al doppio della velocità e infatti chiude avanti di 14 lunghezze il primo periodo con il 60% dal campo (12-26). L'Olimpia alza l'intensità in difesa e prova a ricucire lo strappo, ma è ancora Procida a rispedirla all'inferno (25-38 al 17'). Milano non ci prende praticamente mai dalla lunga (1/9), ma rianima il Forum con l'energia di Tonut e la difesa di Voigtmann, andando negli spogliatoi sul 30-38. L'Alba però smorza subito gli entusiasmi, uscendo forte dai blocchi nella ripresa e prendendo nuovamente il largo (36-49 al 14'). Pangos con un paio di giocate delle sue dà la sveglia, l'EA7 si sblocca da tre punti e rientra a -3, ma Berlino con l'ennesima spallata va ancora in fuga all'ultimo mini riposo (51-60). L'ex Cavs mette tre triple in un amen, Shields riaccende le speranze milanesi (65-66 al 37') per un finale sul filo dell'equilibrio. Hines pareggia dalla lunetta per la prima volta a 33'' dalla sirena (70-70), Melli prima difende come un ossesso, poi sbaglia la tripla della vittoria. Si va all'overtime, dove non si segna più: sono gli otto punti di Blatt a decidere il match, che va all'Alba 74-80.



Olimpia: Pangos 16 punti, Shields 15, Hines 10

Alba: Blatt e Smith 13, Wetzell 10