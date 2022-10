Arriva il doppio turno settimanale nell'Eurolega 2022/2023. Prima trasferta europea per la Virtus Bologna, impegnata a Kaunas contro lo Zalgiris. Gioca lontana da casa anche l'Olimpia Milano, che sarà di scena alle 21 sul parquet del Partizan Belgrado di Zelimir Obradovic. Entrambe le squadre hanno due punti in classifica e rigiocheranno giovedì. Entrambi i match saranno in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 19 e alle 20.45

Settimana impegnativa per le squadre italiane in Eurolega. La Virtus Bologna e l'Olimpia Milano dovranno fronteggiare il primo doppio turno settimanale della competizione, giocando in trasferta entrambe le partite in calendario. Dopo aver giocato in casa i primi due turni, la squadra di Scariolo vola in Lituania per sfidare lo Zalgiris Kaunas alle 19. Per Milano viaggio più corto, in Serbia, per affrontare il Partizan Belgrado alle 20:45.

Come arriva la Virtus Bologna al match

Dopo l'esordio casalingo con sconfitta contro il Monaco, le V Nere non si sono abbattute per il duro impatto nella competizione e hanno poi regalato una gioia al loro pubblico la scorsa settimana battendo il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri. Il recupero di Teodosic offre a Scariolo la possibilità di sfruttare il giocatore del roster più abituato a determinate sfide. La Virtus può inoltre vantare un cammino perfetto in patria finora: dopo la vittoria della Supercoppa sono arrivate tre vittorie in altrettante partite in campionato. L'ultima, in casa della neopromossa Verona, ha visto finalmente tra i protagonisti un buon Nico Mannion.

Scariolo: "Dobbiamo migliorare la nostra difesa"

Sergio Scariolo, coach della Virtus, ha parlato alla vigilia dell'incontro evidenziando la necessità di migliorare in difesa e le difficoltà del doppio turno. Dopo la partita odierna, Bologna dovrà affrontare anche il Partizan Belgrado giovedì, sempre in trasferta: "La prima settimana di trasferte è arrivata. Come accadrà spesso nel corso della stagione, entrambe le squadre avranno un giorno per preparare la partita. È importante essere mentalmente pronti a competere fin dall’inizio. Alcuni dei nostri giocatori conoscono l’ambiente della Zalgiris Arena, estremamente favorevole alla loro squadra. Dobbiamo essere concentrati sulla partita, essere in grado di affrontare la loro aggressività e rispondere nel modo giusto. Speriamo di poter mettere in campo i nostri miglioramenti. Stiamo cercando di migliorare come squadra e di essere più costanti in difesa. Dobbiamo aggiungere un paio di minuti in più di difesa estrema a ogni partita. Affrontiamo una squadra con una lunga tradizione in Eurolega”.