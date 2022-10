La Virtus Bologna cade nettamente in casa del Partizan Belgrado nella quarta giornata di Eurolega. La squadra di Obradovic si impone 90-62: inutili gli 11 punti di Bako. Le 'Vu nere' tornano in campo giovedì 27 quando renderanno visita al Real Madrid. L'Eurolega è su Sky Sport e in streaming su NOW

La Virtus Bologna cede nettamente al Partizan Belgrado nella quarta giornata di Eurolega. La squadra di Sergio Scariolo perde 90-62 e scivola in classifica con un record di 1-3, venendo raggiunta proprio dai serbi di Obradovic, finora a secco di vittorie in Europa. Inutili gli 11 punti di Bako e i 10 di Weems. Le 'Vu nere' tornano in campo tra una settimana: giovedì 27 appuntamento a Madrid contro il Real: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.