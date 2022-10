Doppio impegno in contemporanea alle 20.30 per Olimpia e Virtus nel 4° turno di Eurolega. Milano rende visita al Bayern Monaco di coach Trinchieri, Bologna va a Belgrado contro il Partizan di Obradovic. Olimpia-Bayern è su Sky Sport Uno, Partizan-Virtus su Sky Sport Arena: entrambi i match sono anche in streaming su NOW Condividi

Doppio impegno per Milano e Bologna nel 4° turno di Eurolega. L'Olimpia va a Monaco di Baviera a sfidare il Bayern di coach Andrea Trinchieri, mentre la Virtus sarà di scena a Belgrado contro il Partizan di Zelimir Obradovic. Entrambi i match prenderanno il via alle 20.30 e saranno disponibili su NOW. Con la contemporaneità delle partite, per non perdersi nemmeno un'azione, sarà possibile attivare per i clienti di Sky Q l'opzione split screen, che consente di dividere a metà lo schermo.

Come arriva l'Olimpia Milano alla partita L'EA7 è reduce dalla brillante vittoria a Belgrado contro il Partizan, arrivata dopo una super rimonta nel finale grazie alle prove di Shields e Davies. L'Olimpia è ora 2-1 in classifica ed è alla seconda trasferta consecutiva in Eurolega, dove finora è imbattuta. L'unico ko è arrivato alla seconda giornata in casa contro l'Alba Berlino. Nel 5° turno la squadra di Ettore Messina se la vedrà con il Barcellona. In campionato Milano viaggia a punteggio pieno con un record di 3-0. Difficile ipotizzare cambi di formazione rispetto a Belgrado, con Datome che sembra il più pronto al rientro, mentre servirà ancora tempo per rivedere sul parquet Mitrou-Long e Baldasso.

Come arriva la Virtus Bologna al match La Segafredo è reduce dal ko di Kaunas contro lo Zalgiris, seconda sconfitta stagionale in Eurolega dopo quella subita all'esordio al Paladozza contro il Monaco di Mike James. Bologna è stata rimontata ai lituani proprio nelle battute finali, tradita nelle giocate decisive da Milos Teodosic. Una sconfitta che vale il record in passivo dopo tre turni (1-2). Ben diverso il cammino in campionato della squadra di Scariolo, che viaggia a punteggio pieno (3-0). Il Partizan di Obradovic vorrà smaltire la beffarda sconfitta subita sul proprio parquet dall'Olimpia: si gioca alla Stark Arena di Belgrado, dove ad aspettare Hackett e compagni ci saranno almeno 11mila tifosi scatenati.

