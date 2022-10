Altra trasferta per l'Olimpia, che questa sera è ospite del Barcellona nel 5° turno di Eurolega. Orfana dell'infortunato Shields, l'EA7 ritrova Gigi Datome. Coach Ettore Messina: "Servirà un livello massimo di attenzione ai dettagli e di concentrazione, sarà una partita durissima come tutte quelle al Palau". Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW Condividi

La 5^ giornata di Eurolega impone all’Olimpia la quarta trasferta, questa volta a Barcellona contro una delle grandi favorite, l’unica con l’Efes ad aver giocato entrambe le ultime due Final Four. Il match in diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Il Barcellona è 2-2 in stagione, ha perso in casa con l’Olympiacos imbattuto ma ha rimediato vincendo a Monaco due giorni prima che lo facesse l’Olimpia. È reduce dalla sconfitta di Kaunas dove però ha avuto il pallone della vittoria senza riuscire a sfruttarlo. Finora, ha tirato bene da tre (40.2%) e da due (55.0%, quarta assoluta), nonostante le pesanti assenze di Nikola Mirotic, Kyle Kuric, Sergi Martinez.

Come arriva l'Olimpia al match Milano ha giocato tutte partite tirate finora in Eurolega ed è 3-1 in classifica: ne ha persa una, al supplementare contro l’Alba. Nell’ultima settimana è però arrivato il primo ko in campionato per mano di Venezia. Kevin Pangos è reduce da una prova da 11 assist a Monaco, quelli che hanno alimentato il gioco interno di Brandon Davies, Kyle Hines e anche di Nicolò Melli, 41 punti segnati in tre. Naturalmente, il Barcellona rappresenta l’avversario più temibile tra quelli affrontati finora. In casa, il Barca è 39-10 nell’arco delle ultime quattro stagioni. Lo scorso anno ha perso solo due volte in casa, una proprio con Milano. Nell’Olimpia, torna disponibile anche in Europa Gigi Datome, ma non ci sarà Shavon Shields oltre a Naz Mitrou-Long e Tommaso Baldasso.

Messina: "Massimo livello di concentrazione" “Ogni partita da giocare contro una grande squadra come il Barcellona richiede un livello massimo di concentrazione e attenzione ai dettagli - ha spiegato coach Ettore Messina -. La circolazione di palla contro la loro difesa aggressiva a tutto campo sarà fondamentale così come lo sarà la nostra difesa in post basso sia contro i lunghi che contro le guardie e l’attenzione ai tagli dei lunghi stessi verso il post alto. Mi aspetto ovviamente una partita durissima come sempre quando si gioca al Palau”. Questo invece il pensiero di Brendon Davies, grande ex di turno: "Ho grandi ricordi della mia esperienza a Barcellona, sono contento di tornare in quella che è stata per un po’ la mia seconda casa e giocare di nuovo al Palau, questa volta da avversario. Sarà una partita difficile, noi veniamo da due vittorie esterne consecutive, ma questo è un test contro una squadra disciplinata, che gioca nel modo corretto. Finora abbiamo vinto in modo diverso, ma la costante è stata la durezza mentale, ne serve tanta per vincere fuori casa, e dovremo averla anche a Barcellona”.

Barcellona-Olimpia, guida tv ore 20.30: Sky Sport Uno e in streaming su NOW diretta Barcellona-EA7 Emporio Armani Milano (telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina)