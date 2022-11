Al Forum di Assago l'Olimpia Milano riceve il Real Madrid dell'amato ex Chacho Rodriguez per il 6° turno di Eurolega. Coach Messina: "Sarà una serata speciale, servirà fisicità in attacco e in difesa". Il match in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e in streaming su NOW Condividi

L'Olimpia torna in campo per il 6° turno di Eurolega ricevendo al Forum di Assago il Real Madrid dell'ex Sergio Rodriguez, tre stagioni nella metropoli meneghina e tanti cuori infranti tra i tifosi biancorossi. Il match in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La gara contro il Real Madrid è una delle più attese della stagione. Per l’Olimpia è appena la seconda in casa dall’inizio della stagione regolare e arriva una settimana dopo una brutta caduta a Barcellona, tuttavia la prima sconfitta esterna dopo tre successi in fila. Il Real Madrid è reduce da una sconfitta sul proprio campo contro la Virtus Bologna, la seconda subìta in casa dopo quella arrivata per mano dell’Olympiacos.

Come arriva l'Olimpia al match L’Olimpia ha battuto in campionato Verona di 24 tenendo fermo Johannes Voigtmann e facendo debuttare nella lega italiana Kyle Hines. Per la prima volta quest’anno sarà a disposizione anche Naz Mitrou-Long. Grande attesa per il "Chacho" Rodriguez, che ha giocato a Milano per tre stagioni raggiungendo la Final Four di EuroLeague nel 2021, vincendo il titolo italiano nel 2022, due Coppe Italia e una Supercoppa. In Eurolega l'Olimpia è 3-2.

Messina: "Serve fisicità, il Chacho ha cambiato la nostra storia" "Stiamo cercando di crescere, di trovare i nostri equilibri, di aumentare i minuti di qualità all’interno della stessa partita, senza deprimerci quando commettiamo errori. Contro il Real Madrid dovremo avere maggiore fisicità sia in difesa che in attacco fin dall’inizio. Ma questa è una partita importante perché celebreremo il ritorno a Milano di Chacho Rodriguez. E’ stato un giocatore fondamentale per noi, ha cambiato la nostra storia, la nostra credibilità internazionale e ci ha dato tante emozioni e la gioia di vederlo giocare anche in momenti non facili”.

Olimpia-Real, i precedenti In competizioni europee Olimpia Milano e Real Madrid si sono incontrate 36 volte, con un bilancio di 25-11 per il Real Madrid. Real Madrid-Olimpia ha assegnato la Coppa dei Campioni nel 1967 a Madrid e la Coppa delle Coppe nel 1984 a Ostenda: in ambedue le circostanze ha vinto il Real. 18 volte questa gara si è giocata a Madrid e il bilancio è 16-2 per gli spagnoli.