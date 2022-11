A venticinque anni di distanza, torna il sentito derby italiano in Eurolega tra l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna. Palla a due al Forum di Assago alle 20.30: il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e in streaming su NOW Condividi

E' la notte che il basket italiano aspettava da tanto tempo: l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna giocano al Forum di Assago un derby che vale il 7° turno di Eurolega. Si affrontano le due corazzate del nostro basket, protagoniste delle ultime due finali scudetto. Le due formazioni si erano già affrontate nei playoff di Eurolega del 1997, con l'attuale EA7 che si impose 2-1. Il match, anticipato in via eccezionale per permettere lo svolgimento di Italia-Spagna di venerdì e valido per le qualificazioni Mondiali (diretta Sky), sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Come arriva l'Olimpia al match In Eurolega l'Olimpia è 3-3 ed è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Real Madrid nella serata che ha celebrato il ritorno al Forum del Chacho Rodriguez. Per Milano sono due i ko consecutivi dopo quello subito a Barcellona. In campionato l'EA7 è invece 5-1 dopo il successo esterno a Pesaro. Coach Messina ha ritrovato nelle ultime partite anche Baldasso e Mitrou-Long, ma deve fare a meno di Shields, Baron e Datome, ko a causa di un attacco influenzale.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Eurolega Eurolega 2022-23: il calendario dell'Olimpia Comincia questa sera l'avventura dell'EA7 Milano nell'Eurolega 2022-2023. L'Olimpia Milano, a caccia delle Final Four, debutta in casa dell'ASVEL Villeurbanne (ore 20, diretta Sky Sport Arena e in streaming su NOW). L'11 novembre e il 13 di aprile il sentito derby con la Virtus Bologna. L'Eurolega è su Sky e in streaming su NOW ASVEL-OLIMPIA, LA GUIDA TV - MILANO, IL ROSTER 2022-2023 1^ GIORNATA: Asvel-Olimpia (06/10/2022)

Ritorno il 20/01/2023

2^ GIORNATA: Olimpia-Alba Berlino (14/10/2022)

Ritorno il 10/01/2023 3^ GIORNATA: Partizan Belgrado-Olimpia (18/10/2022)

Ritorno il 09/03/2022



Come arriva la Virtus al match Bologna è reduce in Eurolega dall'incredibile sconfitta casalinga contro l'Asvel Villeurbanne, in cui ha ceduto dopo un primo tempo letteralmente dominato. In Europa i bianconeri hanno un record di 2-4. Ben diversa la situazione in campionato: il sesto successo di fila di domenica contro Reggio Emilia ha mandato i ragazzi di Sergio Scariolo in testa alla classifica con un record di 6-0. Tutti a disposizione del coach bresciano, che venerdì sarà in panchina con la Spagna proprio contro l'Italia, ad eccezione del lungo degente Abass.

FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Eurolega Eurolega 2022-23: il calendario della Virtus La Virtus Bologna torna in Eurolega: stasera il debutto in casa contro il Monaco (ore 20.30, diretta Sky Sport Arena e in streaming su NOW). Il derby italiano contro Milano in programma l'11 novembre e il 13 di aprile. Ecco il calendario completo delle Vu Nere IL CALENDARIO DELL'OLIMPIA MILANO - IL ROSTER DELLA VIRTUS VIRTUS BOLOGNA TORNA IN EUROLEGA La Virtus Bologna torna in Eurolega grazie al successo nell'Eurocup 2022. Per le Vu Nere è un ritorno nella massima competizione dopo 14 anni di assenza. I bianconeri hanno vinto il titolo nel 1998 e nel 2001. La Virtus fa il suo debutto stasera in casa contro il Monaco: ecco il calendario di questa stagione 1a giornata – VENERDÌ 7 OTTOBRE 2022: VIRTUS BOLOGNA – AS MONACO

– AS MONACO 2a giornata – GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2022: VIRTUS BOLOGNA – BAYERN MUNICH

– BAYERN MUNICH 3a giornata – MARTEDÌ 18 OTTOBRE: ZALGIRIS KAUNAS – VIRTUS BOLOGNA

4a giornata – GIOVEDÌ 20 OTTOBRE: PARTIZAN BELGRADO – VIRTUS BOLOGNA

5a giornata – GIOVEDÌ 27 OTTOBRE: REAL MADRID – VIRTUS BOLOGNA

6a giornata – VENERDÌ 4 NOVEMBRE: VIRTUS BOLOGNA – ASVEL VILLEURBANNE 7a giornata – VENERDÌ 11 NOVEMBRE: EA7 MILANO – VIRTUS BOLOGNA

8a giornata – GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE: VIRTUS BOLOGNA – VALENCIA

– VALENCIA 9a giornata – MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE: PANATHINAIKOS – VIRTUS BOLOGNA

10a giornata – VENERDÌ 25 NOVEMBRE: VIRTUS BOLOGNA – EFES ISTANBUL

– EFES ISTANBUL 11a giornata – VENERDÌ 2 DICEMBRE: STELLA ROSSA BELGRADO – VIRTUS BOLOGNA

12a giornata – VENERDÌ 9 DICEMBRE: OLYMPIACOS PIREO – VIRTUS BOLOGNA

Olimpia-Virtus, i precedenti A Milano, il bilancio è 72-22 per l’Olimpia. A Bologna siamo 58-37 per la Virtus. Il totale è 109-81 per l’Olimpia, 102-75 contando solo il campionato, ma ci sono state anche tre gare in campo neutro, quarti di finale di Coppa Italia, a Torino nel 2012, con vittoria dell’Olimpia, a Firenze nel 2019, sempre quarti di finale, con vittoria della Virtus, a Brescia quest’anno in Supercoppa con successo bolognese. Sia nel 2020 che nel 2021 le due squadre si sono affrontate nella finale di Supercoppa con una vittoria per parte: tecnicamente sono state gare in territorio neutro, ma in realtà si è giocato ambedue le volte a Bologna. In finale scudetto si sono incontrate sia nel 2021 (vittoria Virtus) che nel 2022 (vittoria Olimpia).

Olimpia-Virtus su Sky, guida tv ore 20.30: Olimpia Milano-Virtus Bologna in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e in streaming su NOW (telecronaca Geri De Rosa; commento Andrea Meneghin)

a seguire: Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, in streaming su NOW e Sky Sport 4K diretta Post partita (da Assago, Dalila Setti con Andrea Meneghin; inviato Pietro Colnago)

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Eurolega Eurolega al via: tutte le squadre partecipanti Dopo sei anni l'Italia torna ad avere due rappresentanti nella competizione continentale più importante. Con i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano ci sarà anche la Virtus Bologna, vincitrice dell'ultima Eurocup e obbligata a centrare i playoff per essere presente anche il prossimo anno. Di seguito, i roster, gli acquisti e i coach delle due squadre e di tutte le loro sedici avversarie IL CALENDARIO: VIRTUS - OLIMPIA TUTTI A CACCIA DELL'EFES Al via l'edizione 2022/2023 dell'Eurolega. I campioni in carica sono i turchi dell' Anadolu Efes, da annoverare ancora nel gruppo delle favorite

da annoverare ancora nel gruppo delle favorite La formula resta la stessa: 18 squadre che si sfideranno in un girone unico con sfide di andata e ritorno. Le prime 8 si qualificheranno ai playoff , da giocare al meglio delle 5 gare. Le quattro vincenti si giocheranno poi il titolo alle Final Four, con sede e data ancora da designare

che si sfideranno in un con sfide di andata e ritorno. Le prime 8 si qualificheranno ai , da giocare al meglio delle 5 gare. Le quattro vincenti si giocheranno poi il titolo alle con sede e data ancora da designare Da segnalare l'esclusione delle squadre russe a causa dell'invasione della Russia in Ucraina OLIMPIA MILANO Uscita rinforzata dal mercato estivo e forte del titolo riconquistato in Italia contro Bologna, la squadra di Ettore Messina e capitan Nicolò Melli parte con alte ambizioni

e capitan parte con alte ambizioni Lo scorso anno arrivò l'eliminazione contro i futuri campioni dell'Efes ai playoff, l'anno prima una cocente sconfitta in semifinale contro Barcellona. L'obiettivo è quello di presentarsi di nuovo alle Final Four VIRTUS BOLOGNA La squadra allenata da Sergio Scariolo , fresco campione d'Europa con la Spagna e vincitrice della Supercoppa Italiana, ha guadagnato l'accesso alla competizione vincendo l' Eurocup lo scorso anno

, fresco campione d'Europa con la Spagna e vincitrice della Supercoppa Italiana, ha guadagnato l'accesso alla competizione vincendo l' lo scorso anno Per mantenere il suo posto tra i grandi dovrà centrare almeno la qualificazione ai playoff, nelle prime otto posizioni. Altrimenti, sarà costretta a cedere il pass alla nuova vincitrice di Eurocup. Marco Belinelli e compagni hanno però tutti i requisiti per farcela