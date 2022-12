L' Olimpia Milano fa visita al Panathinaikos nel 12° turno di Eurolega . All'OAKA, la squadra di Ettore Messina cercherà di interrompere la terribile striscia negativa , che in Europa la vede sconfitta da ben sette partite consecutive . L'ultima vittoria dei biancorossi risale, infatti, al 20 ottobre. Impresa non semplice quella che attende l'EA7, che sfida una delle formazioni più calde del momento, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque partite e risalita in classifica fino al 10° posto con un record di 5-6 , a ridosso della zona playoff. Tra i 'verdi' ateniesi occhi puntati soprattutto su Dwayne Bacon (18.5 punti di media) e Derrick Williams (15.7). L’Olimpia ha affrontato il Panathinaikos 24 volte nella sua storia. Il record è 9-15, ad Atene, Milano ha vinto quattro volte. Il match in diretta su Sky Sport Uno e su NOW con palla a due alle ore 20.

Comincia questa sera l'avventura dell'EA7 Milano nell'Eurolega 2022-2023. L'Olimpia Milano, a caccia delle Final Four, debutta in casa dell'ASVEL Villeurbanne (ore 20, diretta Sky Sport Arena e in streaming su NOW). L'11 novembre e il 13 di aprile il sentito derby con la Virtus Bologna. L'Eurolega è su Sky e in streaming su NOW ASVEL-OLIMPIA, LA GUIDA TV - MILANO, IL ROSTER 2022-2023

Come arriva l'Olimpia al match

L'Eurolega di Milano al momento può definirsi disastrosa. L'Olimpia occupa l'ultima posizione in classifica con un record di 3-8 ed è reduce da sette ko consecutivi. La graduatoria, piuttosto corta, permette alla squadra di Ettore Messina di poter coltivare ancora ambizioni per un posto ai playoff, ma sono vietati altri passi falsi. L'EA7 ha un record di 3-3 in trasferta e sta pagando in termini offensive le prolungate assenze di Shields e Pangos. Gli unici uomini in doppia cifra di media, al momento, sono Naz MItrou-Long (11.3) e Brandon Davies (10.3). Ad Atene coach Messina potrà contare regolarmente su Billy Baron, Stefano Tonut e Tim Luwawu-Cabarrot, che virtualmente non aveva giocato a Vitoria. Milano si sta invece confermando molto competitiva in campionato, come dimostra il netto successo di domenica scorsa su un campo difficile come Sassari, che la mantiene in scia dell'imbattuta Virtus Bologna, sempre capolista.