Prima dell'inizio del match di Eurolega tra la Virtus Bologna e il Maccabi Tel Aviv, la Segafredo Arena ha omaggiato l'allenatore serbo con un minuto di silenzio per la sua scomparsa. Tantissimi gli applausi del pubblico presente, con i tifosi che hanno testimoniato il loro affetto con un lungo striscione: "Dalla città per la quale hai lottato non verrai mai dimenticato...Ciao Sinisa!"

