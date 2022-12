Seconda vittoria consecutiva per la Virtus Bologna in Eurolega. Il ritorno alla Segafredo Arena giova ai campioni in carica di Eurocup: dopo il successo di due giorni fa contro l'Alba Berlino, stavolta a cadere vittima è il Maccabi Tel Aviv , avversario diretto per i playoff e vincitore martedì contro l'Olimpia Milano. Scariolo, privo di Mickey e Ojeleye , ha comprensibilmente sofferto contro i chili e centimetri avversari, ma ha trovato il salvagente nella coppia Teodosic-Hackett e in una grande difesa nell'ultimo quarto.

La cronaca del match

Dopo un emozionante minuto di raccoglimento per lo scomparso Sinisa Mihajlovic, inizio contratto per Bologna, con il solo Hackett deciso ad attaccare il canestro avversario. La spinta viene data dai subentranti: Teodosic con una tripla rompe lo stallo, Bako e Pajola con energia portano la Virtus avanti 20-16 dopo i primi 10 minuti. Nel secondo periodo Teodosic continua a dispensare cioccolatini tra triple, assist e falli subiti, mantenendo sempre un paio di possessi di vantaggio. La Virtus però si incarta in attacco e concede in difesa un parziale di 12 a 5, finendo anche sotto nel punteggio. La squadra però si riassesta e riesce anche a metà gara a mantenere il muso davanti (44-41).

La premiata ditta Teodosic-Hackett, già attiva nei primi 20 minuti, confeziona il 2+1 che apre il secondo tempo. Il Maccabi però è sul pezzo e resta a contatto: Bologna non scappa, ma allo stesso tempo Tel Aviv non inverte mai l'inerzia del match. Gli israeliani fanno sentire il peso della loro fisicità sotto i ferri e qualche fischio discutibile fa innervosire il clima della sfida. La squadra di Scariolo non vede più il canestro per un po': il tiro da fuori è assente come accade spesso e nel pitturato paga dazio la differenza di chili e centimetri, con Nebo a fare il bello e il cattivo tempo nelle due aree. Lorenzo Brown invece comincia ad aumentare i giri in attacco, segnando i punti che valgono il vantaggio degli ospiti a 10 minuti dalla fine (57-60).

L'ultimo quarto si apre come peggio non potrebbe: Bologna non segna per i primi 4 minuti e il Maccabi vola sul 57-64. Nel momento peggiore, sono ancora le giocate di Teodosic e Hackett a produrre una scossa, unite all'intuizione di Scariolo, che decide di intrappolare Brown (suo giocatore nella Spagna) con un'asfssiante difesa box-and-one, utile anche per catturare qualche rimbalzo in più. Il play smette di segnare, mentre Shengelia e Jaiteh iniziano a produrre sussulti nel momento migliore. La precisione a gioco fermo nell'ultimo minuto garantisce una vittoria senza patemi: finisce 78-73. Settimana trionfale in Europa per la Virtus dopo la prima sconfitta in campionato. Ora il record in Eurolega è di 6 vittorie e 8 sconfitte, più vicino alla zona playoff.